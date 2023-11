Filipe Arnaut Moreira: 'A época dos compromissos entre países terminou'

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a

ATELEVISAO: Soraia Moreira: “Deixo-vos aqui conteúdo escrito que também é assustador”'Os meus seguidores talvez estivessem à espera de uma fantasia para o Halloween.'

ECO_PT: Moreira não permite “mais nenhuma frente de obra” do metroAutarca defende que “a cidade não pode morrer pelo cumprimento do PRR”, que financia a obra do metrobus na Boavista e as novas linhas Rosa e Rubi - esta última inclui uma nova ponte sobre o Douro.

OBSERVADORPT: Moreira alerta que qualidade dos serviços de saúde não depende da Câmara do PortoRui Moreira diz que, apesar do município passar a assumir competências na saúde, a qualidade dos serviços não depende da autarquia. 'Se era esta a descentralização que gostaria? Não', admite.

SICNOTICIAS: Autarca Rui Moreira acusa Metro do Porto de sucessivos atrasos nas obrasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

RENASCENCA: Filipe Martins. Braga “é favorito”O Sp. Braga defronta o Casa Pia, esta quarta-feira, a partir das 20h15, para a Ta&231;a da Liga.

PUBLICO: Câmara do Porto não vai permitir “mais nenhuma frente de obra” do metroRui Moreira reforçou as críticas as “sucessivas derrapagens” nas frentes de obra do metro e fala numa cidade caótica.

