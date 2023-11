Filipa Garcia, CEO da Garcias Wines & Spirits: 'Comigo está uma equipa. Não faço nada sozinha na Garcias'

Foi um estágio em Madrid que acabou por não acontecer que aproximou Filipa Garcia da empresa da família. Chegou à Garcias Wines & Spirits para “dar uma ajuda ao pai na estratégia de marketing” e hoje a cadeira do CEO é sua. No episódio desta semana do podcast “O CEO é o limite” recorda como o pai a preparou para assumir o seu lugar e fala dos desafios adicionais de ser “a filha do dono”.

Ciente de que “há pormenores do negócio que não percebemos sentados à secretária”, quando chegou à empresa Filipa quis ir para o terreno. Durante meses acompanhou as equipas de vendas nas ruas para conhecer a fundo o negócio e as suas nuances.

