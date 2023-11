Filho mais velho de Trump testemunha no processo de fraude que envolve o ex-presidente dos EUA

Donald Jr., que é vice-presidente executivo da Trump Organization e co-arguido no caso, será o primeiro dos filhos adultos de Trump a testemunhar, seguido por Eric e Ivanka Trump. A audição do ex-presidente dos EUA, e candidato republicano à nomeação para a eleição presidencial de 2024, está prevista para a próxima segunda-feira.

O processo contra Donald Trump é movido pela procuradora-geral de Nova Iorque, a democrata Letitia James. A procuradora pede que Trump e os filhos sejam multados em cerca de 250 milhões de dólares e proibidos de fazer negócios em Nova Iorque. “A minha mensagem é simples: Por muito poderoso que alguém seja, por muito dinheiro que pense que tem, ninguém está acima da lei.

Donald Trump já criticou Letitia James acusando a magistrada de ser “racista” e de ter motivações políticas. “É uma burla, é uma farsa”, disse o ex-presidente norte-americano, quando questionado sobre a acusação de que é alvo.

O juiz que conduz o processo já considerou Trump culpado de uma das acusações de que é alvo, ordenando que lhe fossem retiradas as licenças comerciais, escreve a Trump enfrenta outros três processos judiciais: um no estado da Geórgia e outro na capital federal Washington por ter tentado alterar o resultado da eleição presidencial de 2020; e outro relacionado com o facto de ter mantido na sua casa em Mar-a-Lago vários documentos classificados.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

:

ATELEVISAO: David Carreira revela nova foto do filho e fala sobre paternidadeDavid Carreira revela nova foto do filho e faz confissão.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Agência alerta para poder destrutivo de nova arma dos EUAVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: B61-13: agência alerta para poder destrutivo de nova arma dos EUAA ICAN manifestou preocupação com o anúncio dos EUA do lançamento de uma nova geração de armas atómicas e apelida de 'ato arrogante' face à situação vivida atualmente na Ucrânia e no Médio Oriente.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Agência alerta para poder destrutivo de nova arma dos EUASiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Agência alerta para poder destrutivo de nova arma nuclear dos EUAA nova bomba B61-13 "&233; uma escalada irrespons&225;vel na nova corrida armamentista". Tem um poder destrutivo 22 vezes superior ao da bomba que matou 140 mil pessoas em Hiroshima em 1945.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Aos 50 anos, a Pinto Lopes Viagens já passou de pai para filho e segue viagemO operador turístico nasceu em Portugal em 1973 com viagens de autocarro pela Europa. Mas já chegou a todos os continentes, com circuitos culturais e viagens “fora da caixa”. A estrear: o Iraque.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »