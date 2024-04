Filho do Presidente do Brasil é alvo de queixa por violência doméstica

Luis Claudio Lula da Silva recebeu uma ordem do tribunal com caráter de urgência para se manter afastado da companheira. Luis Claudio Lula da Silva, filho mais novo do Presidente do Brasil, foi alvo de uma queixa por violência doméstica apresentada pela companheira, Natalia Schincariol. O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou uma ordem de afastamento e a proibição de contacto.

O caso ainda não foi julgado em tribunal, mas a justiça entendeu avançar com estas medidas cautelares com caráter de urgência por entender que as queixas de ameaças, injúrias, agressões físicas e violência psicológica são “verosímeis” e “coerentes”, de acordo com a denúncia apresentada às autoridades e divulgada pela imprensa brasileira. E alega ser vítima de uma “perseguição”. Segundo uma nota divulgada nas redes sociais, a defesa adianta mesmo que vai avançar com “ações judiciais” por difamação

Luis Claudio Lula Da Silva Violência Doméstica Tribunal De Justiça De São Paulo Medidas Cautelares

