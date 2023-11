Filho de Paulo Isidoro faz sucesso no futebol português

Faço um trabalho num projeto social dentro do futebol. Aqui, em Belo Horizonte, no ano que vem vamos inaugurar o centro de formação de atletas Paulo Isidoro. Claro, para o caso de haver um menino a ter destaque, também estamos a apresentar equipas. A minha atividade é aí. Estamos a falar dois dias depois do seu filho meter um golo importante no campo do Boavista.

O apelido Isidoro continua a fazer mossa no futebol… Olha, eu fico muito satisfeito, claro, por ver o filho da gente seguir os mesmos passos que eu e ter muito sucesso em Portugal. O Louletano, quando ele foi para aí, abraçou-o muito bem. Depois, o Farense. Ele, estando alegre e com o coração feliz, tem rendido muito. Ele tem muito a oferecer ao Farense, você viu nesse jogo contra o Boavista, fez um belíssimo golo, porque entrou e acreditou que tem possibilidades de fazer coisas boas para o clube.o Fabrício, ele revelou que viveu um momento duro antes de vir para Portugal, teve dúvidas e a carreira estava em risc

RENASCENCA: Paulo Fonseca: 'Sporting está mais perto de lutar com Benfica e Porto'Treinador portugu&234;s prev&234; luta a quatro pelo t&237;tulo de campe&227;o, descarta press&227;o de um trof&233;u europeu e garante que est&225; feliz em Fran&231;a: "Inglaterra atrai, mas j&225; n&227;o &233; uma obsess&227;o.

DNTWİT: Manifestação de médicos em Portugal denuncia falta de médicos de famíliaPassava pouco das oito e meia da manhã e já muitos se juntavam à manifestação convocada pela Federação Nacional dos Médicos (Fnam) na entrada do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Outras manifestações foram também marcadas ontem para os hospitais de S. João, no Porto, e da Universidade de Coimbra. Na capital, Paulo Raimundo, 47 anos, líder do PCP, não faltou. E acabou por denunciar que, tal como milhares de portugueses, não tem médico de família."Faço parte dessa imensa realidade", referiu ao DN, visivelmente agastado. Pela parte que lhe toca, pouco tem de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)."A minha saúde assim o tem permitido. Mas já tenho precisado de recorrer aos serviços para os meus filhos, que são ainda pequenos". Sempre que precisa, Paulo Raimundo passa pelo calvário das filas intermináveis, junto ao centro de saúde."Tenho de fazer o mesmo que toda a gente faz: ir para a fila de espera para obter uma senha e, eventualmente, ter uma consulta

SICNOTİCİAS: Futebolista colombiano reencontra-se com o pai após sequestroDepois de vários dias em cativeiro, o pai do futebolista colombiano foi libertado pelos raptores na passada semana. Na terça-feira, pai e filho voltaram a trocar abraços, tal como mostra um vídeo partilhado pela Federação de Futebol da Colômbia.

DNTWİT: Podemos confiar no Ministério Público?Vamos lá puxar pela memória. Paulo Pedroso, político, esteve em prisão preventiva entre maio e outubro de 2003, no âmbito do Processo Casa Pia. Cumpriu quatro meses e meio. Os tribunais inocentaram-no. O Estado português foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a pagar-lhe uma indemnização de 68 mil euros por detenção injusta.

ECO_PT: Ex-ministro das Finanças João Leão nomeado para o Tribunal de Contas EuropeuO ex-ministro das Finanças João Leão foi escolhido pelo Governo para o Tribunal de Contas Europeu (TCE). O secretário de Estado dos Assuntos Europeus afirmou que não há risco de conflito de competências. A nomeação de Leão foi defendida pelo deputado do PSD Paulo Moniz.

