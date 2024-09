Filho de Ágata pediu transferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuais Português mata sogra em Maiorca por não haver cerveja no frigorífico

Para o líder da IL, ao posicionar-se contra a descida de impostos, o PS"está a querer empatar o país e que o país continue pela via da estagnação".O presidente da Iniciativa Liberal desafiou, este sábado, em Torres Vedras o Governo da Aliança Democrática a recusar as propostas do PS para o Orçamento de Estado de 2025 para"não se desviar da IL" e"não atrasar o país".

A posição do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos,"é uma guerra ao orçamento, uma guerra aos portugueses, uma infração à prática política", criticou Rui Rocha, defendendo que"é ao Governo que cabe a iniciativa de apresentar uma proposta de orçamento".

Ex-ministra da saúde foi ouvida na Comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras que foram tratadas com o medicamento Zolgensma.Eleito é ex-diretor do DCIAP. Mandato do procurador tem a duração de seis anos.

