Filhas de Débora Monteiro vestidas a rigor! 'Assustadoramente amorosas...'

Foi através das redes sociais que Débora Monteiro mostrou as filhas vestidas a rigor para a festa de Halloween. A figura pública mostrou ser uma mãe 'babada'. 'Assustadoramente amorosas', escreveu a comunicadora na legenda da publicação feita nas redes sociais. Os comentários surgiram.

'Mas nada satisfeitas com o disfarce', 'Eu vi-as a passar! Uns amores!', 'Lindas as vossas meninas e sempre irreverentes e únicas nos outfits', 'Uma a cara da mãe e a outra do pai' ou 'Ai que susto! Mas já preparadas para a festa', são alguns exemplos de comentários feitos pelos internautas nas redes sociais. https://www.instagram.

