A FIFA anunciou esta segunda-feira que decidiu afastar do futebol Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, durante três anos, devido ao"O Comité Disciplinar da FIFA baniu Luis Rubiales, antigo presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), de todas as atividades relacionadas com o futebol, a nível nacional e internacional, durante três anos", afirmou o organismo que rege o futebol mundial em comunicado.

A FIFA refere que Rubiales, que inicialmente foi suspenso por 90 dias, na sequência de um beijo não consentido à jogadora Jenni Hermoso na final do Mundial feminino de futebol,O organismo máximo do futebol mundial reitera"o compromisso absoluto em respeitar e proteger a integridade de todos e garantir o respeito pelas regras básicas de conduta".

A final do Mundial feminino de futebol, disputada em 20 de agosto, ficou marcada pelo beijo na boca que o então presidente da RFEF deu à jogadora Jenni Hermoso, durante as celebrações da vitória espanhola (1-0 À Inglaterra) no estádio de Sydney, e que a avançada tem reiterado não ter sido consentido. headtopics.com

O comportamento de Rubiales valeu-lhe a abertura de processos disciplinares pelo Tribunal Administrativo do Desporto de Espanha e por parte da FIFA, que o suspendeu do cargo durante 90 dias. A jogadora apresentou, por seu turno, uma queixa na justiça por agressão sexual de Rubiales, que inicialmente recusou demitir-se da RFEF, mas acabou por fazê-lo em 10 de setembro.

