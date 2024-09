Festival Vapor Traz Steampunk ao Museu Nacional Ferroviário

Rendido à estética steampunk e movido pela vontade de Fantasiar o Futuro, o Festival Vapor torna a instalar-se no Museu Nacional Ferroviário, com paragem em múltiplas artes e com cenários tão sugestivos como o Palco Telheiro, a Rotunda das Locomotivas ou a Carruagem Auditório.

Não são mil, mas são muitos: mais de 50 artistas atracam em várias salas do Cais do Sodré, ao longo de três dias, para fazerem jus ao lema do Mil - Lisbon International Music Network:À espera de serem encontrados nesta oitava edição do festival-convenção – depois de terem sido escolhidos entre 1432 candidaturas vindas de 70 países – estão nomes como Adelaida, Alexi Shell, A Sul, Cabezadenego, Capital da Bulgária, Fidju...

Já foi à Polónia, Ucrânia e Eslovénia, entre outros países. Na sua sétima edição, é à Estónia que o Beast - Festival Internacional de Cinema aponta o seu foco, no meio de um total de 80 filmes representativos da produção do Leste europeu.

Morreu Teresa Pacheco Pereira, antiga conservadora de têxteis do Museu Nacional de Arte AntigaDurante mais de 30 anos a arquiteta Teresa Pacheco Pereira esteve ao serviço do Museu Nacional de Arte Antiga. Foi conservadora de têxteis e autora de livros. Morreu no passado dia 20 de agosto.

Ministra da Saúde quer 'amplo consenso nacional' para reforma estrutural do Serviço Nacional de SaúdeAna Paula Martins considera que a reforma estrutural do Serviço Nacional de Saúde 'é um trabalho de uma legislatura, ou mais, e necessita de um amplo consenso nacional'.

Sporting quer remodelar Estádio e construir museu no AlvaláxiaO Sporting quer lançar o concurso para a remodelação do Estádio José Alvalade e recomprar o Alvaláxia, onde quer construir um novo museu, de acordo com o plano estratégico 2024-34, hoje apresentado.

Nástio Mosquito inaugura mostra no Museu de Arte Contemporânea de Antuérpia em outubroA exposição de Nástio Mosquito em Antuérpia leva o visitante 'numa viagem de criatividade', na qual é 'confrontado por personalidades que exigem que se aprenda a navegar num mundo complexo'.

Museu de Lisboa atualiza a história da cidade e dos direitos humanosMuseu reabre na quinta-feira o primeiro piso do edifício, apresentando a continuidade da exposição de longa duração agora renovada com 300 peças, cerca de metade raramente ou nunca vistas em público.

'Noite dos Miaus': uma vez por semana, Museu de Xangai abre as portas aos gatosQuem visitar a exposição 'Os Segredos de Saqqara', aos sábados, pode admirar vários artefatos históricos na companhia do seu companheiro felino, uma atividade, segundo o museu, pioneira no mundo.

