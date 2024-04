Festival MEO Kalorama anuncia primeiros nomes para a terceira edição

O festival MEO Kalorama realiza a sua terceira edição no final de agosto, tendo novamente marcado o Parque da Bela Vista. Conheça os primeiros 18 nomes no cartaz e os preços dos bilhetes. Massive Attack, LCD Soundsystem, The Smile e Ana Moura são alguns dos primeiros nomes avançados para a terceira edição do festival MEO Kalorama, que se realiza de 29 a 31 de agosto, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

O festival contará com a presença de artistas como Massive Attack, LCD Soundsystem, The Smile e Ana Moura, entre outros. Os bilhetes já estão à venda e os preços variam de acordo com o tipo de ingresso e a data de compra

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

MEO Kalorama anuncia 17 nomes: Fever Ray, Burna Boy, dEUS e todos os outrosDe uma assentada só, o festival lisboeta acrescenta 17 nomes ao seu cartaz. Saiba quem atuará no Parque da Bela Vista no final de agosto

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Festival Sónar Lisboa está de volta ao Parque Eduardo VII até domingoO festival, que junta música, criatividade e tecnologia, regressa com um cartaz que inclui Sevdaliza, 2manydjs, com Éclair Fifi e Erol Alkan (como convidados especiais), Tiga, Branko e Batida.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Festival Sónar Lisboa está de volta ao Parque Eduardo VII entre hoje e domingoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

O primeiro ‘Grito’ de Iolanda pós-Festival da Canção: o vídeo da atuação no Festival SónarNaquela que foi a sua primeira atuação ao vivo após a vitória no Festival da Canção, Iolanda levou ao Sónar Lisboa a canção com que representará Portugal na Eurovisão

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Meo Empresas desafia ao consumo no comércio local na PáscoaCom criatividade da Dentsu, a campanha é personalizada através de georreferenciação, pelo que nesta Páscoa as lojas Meo vão indicar o caminho para os produtos e estabelecimentos locais.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Meo Rip Curl Pro Portugal: Os melhores surfistas do mundo em PenicheOs melhores surfistas do mundo fizeram-se aos supertubos de Peniche proporcionando um espetáculo único no Meo Rip Curl Pro Portugal. Foi uma competição imprevisível, com a nova geração a ir para fora de pé e a surpreender os favoritos do quadro masculino e feminino. Há novas referências no circuito mundial de surf, que regressa a…

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »