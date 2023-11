Festival literário 'Utopia' transforma Braga na capital da cultura

Mais de uma centena de convidados vão marcar presença na primeira edição do “Utopia”, festival literário que decorre até 12 de novembro, com mais de 90 horas de programação cultural. Ao longo de 11 dias, 90 horas de programação cultural vão transformar Braga na capital da “Utopia”, nome do festival literário realizado pela primeira vez na ‘cidade dos arcebispos’. O evento decorre até 12 de novembro e conta com a presença de

. A oferta cultural – maioritariamente concentrada na Capela Imaculada, mas que abarca outros espaços da cidade, como o Theatro Circo – inclui. Depois do pontapé de saída da primeira edição ter sido dado com Ricardo Araújo Pereira e Frederico Lourenço na sessão inaugural, a programação desta sexta-feira tem como destaque a performance, apresentada pelas 22h na Capela Imaculada. Trata-se de um espetáculo multidisciplinar que, nas palavras do autor, “mergulha em questões sensíveis, como a extinção dos povos indígenas – em particular os povos nómadas de Magalhães, como exemplo de extinção coletiva – e a dor da perda de um filho”. O espetáculo é reposto no sábado, às 21h30, no mesmo espaço., uma conversa com o humorista Bruno Nogueira e o músico Filipe Melo, com moderação de Hélder Gome

:

