Festival de Outono em Lisboa

Chegado o Outono, eis-nos então de volta à Avenida. Desta vez ao encontro de Anna Calvi, Legendary Tigerman, Jehnny Beth, Valete e do ex-Arcade Fire Will Butler, ou à cata de novas descobertas, que podem ser as Kill The Pain ou os Gilsons. Chegado o Outono, sabemo-lo há muito, oinstala-se em Lisboa e espalha-se por diversas salas no eixo da Avenida da Liberdade. A edição 2023 acontece dias 24 e 25 de Novembro.

Como já lá vai mais de década e meia desde a primeira edição, por esta altura o público sabe bem do que se trata. Um festival feito digressão por diversas salas, avenida acima, avenida abaixo, em busca daquele concerto que não se pode perder ou de descobrir uma nova banda que, por alguma razão, lhe suscitou curiosidad





Valete, Sam Tompkins e Anna Calvi entre os novos nomes do Super Bock em StockO festival realiza-se nos dias 24 e 25 novembro na avenida da Liberdade, em Lisboa.

O pior novembro de Marcelo e o pior novembro do SNSSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Urgências dos hospitais de Lisboa Central sob pressão mas com escalas de novembro asseguradasO Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC) alertou hoje para o aumento de pressão devido aos constrangimentos em várias unidades hospitalares da região, mas garantiu que as escalas em novembro nos seus três serviços de urgência estão asseguradas.

Ordem alerta para escalas de urgência obstétrica inaceitáveis em novembro, em LisboaOrdem dos Médicos alerta que a situação se deverá repetir 'em vários dias do mês de novembro e coloca em risco a assistência médica às grávidas e restantes doentes da região de Lisboa'.

Ordem alerta para escalas de urgência obstétrica inaceitáveis em novembro em LisboaA Ordem dos Médicos manifestou-se hoje 'muito preocupada' com a situação da urgência obstétrica no Hospital São Francisco Xavier, que acolhe as utentes do Santa Maria devido a obras, alertando para um 'modelo inaceitável' na escala para novembro.

Ordem alerta para escalas de urgência obstétrica inaceitáveis em novembro em LisboaA Ordem alerta que esta situa&231;&227;o dever&225; repetir-se "em v&225;rios dias do m&234;s de novembro e coloca em risco a assist&234;ncia m&233;dica &224;s gr&225;vidas e restantes doentes da regi&227;o de Lisboa".

