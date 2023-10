Ferro Rodrigues aconselha Santos Silva a cortar com imagem de candidato presidencial

O PÚBLICO não é compatível com o Internet Explorer 10 ou versões inferiores. Por favor, actualize o seu browser.Ferro Rodrigues aconselha o seu sucessor neste cargo, Augusto Santos Silva, a cortar com a imagem de candidato presidencial e admite a possibilidade de António Costa permanecer na liderança dos socialistas após 2026.

Estas posições foram assumidas por Ferro Rodrigues numa entrevista transmitida esta sexta-feira pela Rádio Renascença, dias depois de este antigo secretário-geral do PS (2002-2004) terFerro Rodrigues, que exerceu as funções de presidente da Assembleia da República entre 2015 e 2022, reconheceu que o exercício deste cargo pelo actual presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva, é agora mais difícil, sobretudo por causa do crescimento do...

"Estive como presidente da Assembleia da República com um deputado de extrema-direita e a. E mais a Iniciativa Liberal, que mudou um pouco de natureza nos últimos anos. Percebo que a dificuldade dele seja muito grande. A minha já foi grande e deve ser muito grande e, portanto, apoio no essencial", afirmou. headtopics.com

Logo a seguir, questionado sobre uma eventual candidatura presidencial de Augusto Santos Silva, Ferro Rodrigues defendeu que, quando as pessoas estão numa função, "não devem projectar o seu futuro para outra função qualquer".

"Quando se tem a função de presidente da Assembleia da República durante mais dois anos, se as coisas correrem normalmente, não faz muito sentido deixara Presidente da República – e acho que isso é uma coisa que só depende dele, cortar com essa imagem e com essa projecção", advertiu. headtopics.com

Ferro Rodrigues salientou depois a sua "grande amizade e admiração" pelo ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, mas repetiu a sua tese: "Acho que as pessoas quando têm funções de Estado, têm que ter muito cuidado com as expectativas que deixam criar à sua volta, mesmo que sejam empurradas para isso."

