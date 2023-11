Ferreira Fernandes: 'Lisboa tem aqui uma história de Netflix pura'

permite ter uma ideia, através dos primeiros resultados que aparecem na página. Há dois de um site relacionado com leilões de arte; outro da página IMDb, especializada na avaliação de filmes e séries. Os outros três resultados (que até aparecem primeiro) são todos, da autoria de Ferreira Fernandes.

"Vi o marco do correio antes e tentei googlar onde era. Mas não consegui saber. Quando vim aqui, fiquei a olhar para a fotografia e vi o número 591. Sei, graças a Roger Kahan, onde tudo se passou." "O nome dele vem numa página com 87 outros. São todos recusados. Kahan entra, presumivelmente, porque há três organizações de apoio aos judeus que vêm ser sediadas aqui. Muito provavelmente, é através dessas organizações com sede aqui que ele vem para Portugal, mas ainda sem visto para vir para fora", explica Ferreira Fernandes.

É ela que prova que tudo se passou aqui. Há um marco do correio ao lado da senhora. Vi o marco antes e tenteiMas não consegui saber. Quando vim aqui, fiquei a olhar para a fotografia e vi o número 591. É este marco em concreto. Sei, graças a Roger Kahan, exatamente onde é que isto se passou. Foi exatamente daqui que partiram os refugiados", acrescenta. headtopics.com

. Tudo isto foi descoberto por Ferreira Fernandes ao cruzar o nome do barco em algumas fotografias tiradas a 4 de outubro de 1940."Vi que o barco se chamavae lá estava uma reportagem, com um jornalista a fazer entrevistas aos famosos que chegam e está lá o Mann", explica.

Antes disso, Kahan deixa para trás um acervo de fotos - algumas perdidas no tempo. Em 1946, a revista de propagandaacaba por publicar algumas fotos do francês, que mostram uma outra Lisboa para lá dos refugiados, mas sempre com as pessoas no centro da ação. Este caso é, aliás, um daqueles em que o nome aparece"estropiado". Todas as imagens aparecem assinadas como Roger Kahn, identificando-o como polaco. headtopics.com

