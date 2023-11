Ferreira Fernandes: 'Lisboa tem aqui uma história de Netflix pura'

permite ter uma ideia, através dos primeiros resultados que aparecem na página. Há dois de um site relacionado com leilões de arte; outro da página IMDb, especializada na avaliação de filmes e séries. Os outros três resultados (que até aparecem primeiro) são todosO Cais da Europa: Roger Kahan, Refugiado, Fotógrafo - Lisboa, 1940

Apesar de o livro só ser publicado agora, os caminhos do jornalista e de Roger Kahan cruzaram-se há várias décadas,"nos Anos 1990"."Estava noquando quis contar a história dos judeus que ficaram em Lisboa depois da Segunda Guerra Mundial", porque, como recorda, a cidade"começa a ter levas de multidão" depois de França cair perante a Alemanha nazi, a 22 de junho de 1940.

O próprio Kahan foi um dos judeus que pediu visto para entrar em Portugal, sendo-lhe recusado. Há, até, registos dessa recusa. Inaugurado em 1906, o edifício que está à nossa esquerda serviu, em tempos de monarquia, como espaço para quarentena de passageiros que ali desembarcassem; o da direita - a Gare da Rocha do Conde de Óbidos - pertence atualmente à Administração do Porto de Lisboa. Tal como outro edifício com o traço parecido, a cerca de um quilómetro, situado em Alcântara, esta gare foi planeada para receber turistas. headtopics.com

Por esta altura passam pelo Porto de Lisboa nomes como Heinrich Mann, irmão do futuro Nobel da Literatura, Thomas Mann; ou Alma Mahler, viúva do compositor austríaco Gustav Mahler Kahan deixará então Lisboa, rumando ao Brasil. Não se sabe ao certo quem lhe passa o visto (a política do Governo de Getúlio Vargas era rígida, na altura), há possibilidade de ter sido Luiz de Souza Dantas, embaixador do Brasil em Paris.

