Fernando Medina quer mitigar os efeitos da subida do IUC para automóveis fabricados mais ou menos ao mesmo tempo que estádios do Euro 2004 e anunciou hoje que vai tirar 5 euros do agravamento porque os chaços nacionais ficam uma hora mais novos quando baterem as duas badaladas de domingo. O Ministro das Finanças anunciou porém o agravamento do IVA às frutas e legumes que, às 02h00, ficam uma hora mais frescos. VE+ Artigos“Sempre fui um animal político

PUBLİCO: PQ. Afinal, quanto vai aumentar o IUC e porquê?O que é o IUC e o que é que o Governo quer mudar neste imposto?

PUBLİCO: Imposto Único de Circulação pode aumentar até 1000% para carros mais antigosO Imposto Único de Circulação (IUC) é um imposto anual calculado com base na categoria do veículo. Os níveis de emissão de dióxido de carbono são considerados no cálculo do imposto apenas no caso dos veículos posteriores a 2007. Os veículos ligeiros anteriores a 1 de Julho de 2007 não pagam esta “componente ambiental” do IUC, mas a proposta do OE 2024 quer alterar isso. Ao incluir a “componente ambiental” no cálculo do IUC dos carros mais antigos, o agravamento do imposto pode resultar, em alguns casos, numa variação até 1000%. De quanto será, afinal, o aumento? E como é que o país está a reagir a esta proposta? O PQ explica e descomplica.Governo assume “compromisso”: limite de 25 euros no IUC continua depois de 2024Ao criar um novo grupo de discussão, tornar-se-à administrador e será responsável pela moderação desse grupo. Os jornalistas do PÚBLICO poderão sempre intervir.

CMJORNAL: Municípios querem reaver 40 milhões de euros em IUCGoverno estima receber 586 milhões de euros de imposto no próximo ano.

DİNHEİRO_VİVO: Municípios foram surpreendidos por corte no IUC e pedem ajuda ao parlamentoSegundo a sua presidente, a Associação Nacional de Municípios Portugueses também não foi avisada do fim do regime fiscal mais benéfico para quem é residente não habitual no país, a partir de 1 de janeiro de 2024, uma medida que também consta da proposta de OE2024.

DNTWİT: Municípios foram surpreendidos por corte no IUC e pedem ajuda ao parlamentoA Associação Nacional de Municípios Portugueses manifesta a 'discordância pelo sentido da medida' e o desagrado pelo facto de não terem tomado prévio conhecimento dela.

OBSERVADORPT: Municípios foram surpreendidos por corte no IUC e pedem ajuda ao parlamentoA Associação Nacional de Municípios Portugueses surpreendeu-se pela retenção de parte do Imposto Único de Circulação pelo Estado. A entidade pediu a alteração da proposta no Orçamento de Estado.

