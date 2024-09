Fernando Alexandre admite que ainda há mais de 200 mil alunos sem aulas

Morreu idosa que sofreu queimaduras graves durante incêndio em Albergaria-a-VelhaLuís Montenegro diz que "não há reuniões secretas" em São Bento após notícia de encontro com André VenturaLuisinha Oliveira e José Condessa: a foto que todos esperavam!Marcelo Rebelo de Sousa: "Se não houver Orçamento do Estado, há crise política"Mulher dada como desaparecida em Almada apareceu em esquadra.

"As comunidades escolares estão mobilizadas, os diretores, os professores estão mobilizados, penso que conseguimos trazer tranquilidade, normalidade àquilo que deve ser o início de um ano letivo. O balanço é positivo porque há uma mudança grande em relação ao ano anterior, isso é evidente.

Ministro da Educação diz que há 'mais de 200 mil alunos' ainda sem aulasFernando Alexandre garante que o Ministério da Educação está a tentar resolver o problema 'com medidas de emergência'. O governante diz que faltam ainda 'mais uns milhares de professores'.

Ministro da Educação diz que há 'mais de 200 mil alunos' ainda sem aulasFernando Alexandre afirma que arranque do ano letivo, que começou com 'tranquilidade e normalidade'.

Fernando Alexandre reconhece que ainda há muitos alunos sem aulas, mas problema está a ser combatidoO ministro de Educação, Fernando Alexandre, admite que ainda existem muitos alunos sem professores em Portugal, mas assegura que o problema está a ser combatido com medidas emergenciais, como o concurso público atual. O antigo ministro da Educação, João Costa, acusa o governo de inflacionar os números para criar uma imagem negativa das escolas.

Entrevista com Alexandre Homem Cristo: Ministério da Educação vai rever os programas de todas as disciplinasEm entrevista ao Expresso, Alexandre Homem Cristo defende que os currículos não são perpétuos e devem ser melhorados. Sobre os telemóveis, frisa que as escolas que não avançarem com a proibição vão ter de explicar porquê

Cerca de 30% dos alunos de Lisboa e Setúbal não chegam ao ensino superiorFernando Alexandre diz que a 'igualdade de oportunidades ainda não existe em Portugal'.

