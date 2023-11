Fernanda Serrano faz produção fotográfica sensual para revista de Cristina Ferreira

No próximo dia 15, Fernanda Serrano celebra 50 anos. Para marcar esta data significativa e o marco de meio século de vida, a atriz da TVI aceitou desafiar-se numa produção fotográfica sensual para a revista de Cristina Ferreira. A capa já está a circular nas redes sociais, gerando críticas divergentes. Notavelmente, há também a capa de Cláudio Ramos, que completa 50 anos uns dias antes, a 11 de novembro. O apresentador, por sua vez, tem recebido apenas elogios pela fotografia

. As redes sociais estão em alvoroço com comentários como: “É incompreensível. Por que uma mulher de 50 anos tem que provar-se como “uma brasa”, enquanto um homem de 50 anos espelha a serenidade da idade… Desculpem”, “Mau photoshop; a Fernanda é bonita… não precisava”, “A Fernanda é linda, mas a fotografia está horrível! Não é uma questão de mulheres a criticarem mulheres… é simplesmente um trabalho mal executado” ou “Esta foto da Fernanda Serrano está estranha… desde a posição como está sentada, quase na ponta do sofá, até ao casaco que faz desaparecer os ombros/braços

:

ATELEVİSAO: Fernanda Serrano e Cláudio Ramos são capa da revista CristinaRedactor.

