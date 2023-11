Feridos em despiste de carrinha em Santo Tirso

Manifestações no Líbano, Paquistão, Marrocos e Grécia contra bombardeamentos em GazaTurista lituana morre afogada após ser arrastada por onda na zona das piscinas de Ponta DelgadaRei emérito volta para os 18 anos da netaAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroAutoridades colombianas suspeitam que raptores querem levar pai de Luis Díaz para a VenezuelaDois feridos é o resultado de um aparatoso despiste, esta tarde...

Os feridos depois de assistidos no local, recusaram transporte para o hospital. Os motivos do despiste são desconhecidos. A GNR esteve no local e investiga.Desporto"Tirei fotos e enviei aos meus amigos. Isso é mau?": Rapaz de 13 anos mata mãe à facada e reporta crimePSP e a Unidade Especial da Polícia foram chamadas ao local.Juízes não tiveram dúvidas em afirmar que a mulher enganou o irmão.

Um outro jovem, de 16 anos, ficou com ferimentos graves e foi transportado para o Hospital do Espírito Santo de Évora.Zona estava a ser intervencionada para consolidação estrutural e reabilitação da muralha do Paço do Castelo de Santa Maria da Feira. headtopics.com

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

EUA. Encontrado morto suspeito do ataque a tiro no MaineO ataque fez 18 v&237;timas mortais e 13 feridos. Consulte Mais informação ⮕

Acidente com autocarro e vários carros faz 35 mortos no EgitoH&225; pelo menos 53 feridos, indicam autoridades locais. Consulte Mais informação ⮕

Queda de árvore danifica vários carros no Prior Velho em LouresNão há registos de feridos. Consulte Mais informação ⮕

Queda de árvore danifica carro no Prior Velho em LouresN&227;o h&225; registos de feridos. Consulte Mais informação ⮕

Incêndio consome restaurante na Praia do Evaristo em AlbufeiraApesar dos elevados danos materiais, n&227;o h&225; feridos a registar. Consulte Mais informação ⮕

Eleições em Moçambique: pelo menos 10 feridos e 70 detidos durante manifestaçõesDados foram divulgados pela policia moçambicana. Manifestantes protestam contra os resultados das eleições autárquicas, ganhas pela Frelimo e descritas como 'megafraude' eleitoral pela oposição. Consulte Mais informação ⮕