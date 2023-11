Feridos e estrangeiros atravessam fronteira de Gaza para o Egito

Em Gaza, continua a crise humanitária provocada pela falta de comida, água potável e medicamentos. A escassez de combustível também impede o funcionamento normal dos hospitais. Além disso, em Gaza tem havido cortes de Internet que impedem a comunicação com o exterior.

A abertura da fronteira de Rafah nada tem que ver com a libertação dos 240 reféns mantidos pelo Hamas nem consiste numa"pausa humanitária" descartada pelo primeiro-ministro israelita. O ataque do Hamas ao sul de Israel matou cerca de 1.400 israelitas, entre eles 300 soldados. Do lado palestiniano, morreram mais de 8.500 pessoas, entre elas 3.542 crianças.

Na sexta-feira, o secretário de Estado dos EUA Antony Blinken irá visitar de novo Israel. Afirmou que os EUA e outros países estão a analisar"uma variedade de opções possíveis" para o futuro de Gaza caso os militantes do Hamas sejam retirados da região. Contudo, o Hamas é apoiado pelo Irão, a par de outros grupos na região.

RENASCENCA: Egito vai receber feridos da Faixa de GazaA fronteira de Rafah vai voltar a abrir por razões humanitárias. Autoridades egípcias vão montar hospital de campanha para receber feridos.

EXPRESSO: Primeiro grupo de estrangeiros sai de Gaza para o Egito

VISAO_PT: Primeiro grupo de estrangeiros deixa hoje Gaza para o Egito

SICNOTICIAS: Israel: Egito recebe 81 palestinianos feridos esta quarta-feira

RTPNOTICIAS: Turquia, Egito e Jordânia condenam ataque a campo de refugiados em GazaA Turquia, o Egito e a Jordânia condenaram hoje o bombardeamento israelita do campo de refugiados de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza, que fez pelo menos 50 mortos e várias centenas de feridos, segundo fontes oficiais.

DNTWIT: Ministério israelita elaborou proposta 'conceptual' para transferir civis de Gaza para o EgitoAs conclusões do relatório reavivaram entre os palestinianos memórias do seu maior trauma, o deslocamento de centenas de milhares de pessoas que fugiram ou foram forçadas a abandonar as suas casas durante os combates durante a criação de Israel, em 1948.

