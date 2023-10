Ferido em queda de parapente na Fonte da Telha

Vídeo de festa de estudantes de Bragança gera polémicaOs cães da Kokua dão assistência com amorIntolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Ferido em queda de parapente na Fonte da TelhaSocorro estará ainda a tentar chegar à vítima, que ficou numa zona de difícil acesso. Consulte Mais informação ⮕

Ataque de Israel mata família de jornalista da Al JazeeraSegundo a Al Jazeera, o jornalista recebeu a not&237;cia enquanto ainda estava em direto. Consulte Mais informação ⮕

Desmantelado grupo que introduzia na Europa droga dissimulada em peças de sucata. Há sete detidosForam apreendidas cerca de 210 kg de coca&237;na no m&234;s passado. Consulte Mais informação ⮕

Moçambique. Comissão Nacional de Eleições anuncia resultados das eleições autárquicasAs sextas elei&231;&245;es aut&225;rquicas em Mo&231;ambique decorreram em 65 munic&237;pios do pa&237;s, incluindo 12 novas autarquias. Consulte Mais informação ⮕

Mais de 230 ocorrências entre as 00h00 e as 11h30 no Norte e Centro devido ao mau tempoN&227;o h&225; registo de v&237;timas nem danos avultados. Consulte Mais informação ⮕

Imagens drone mostram destruição provocada pela passagem do furacão Otis no MéxicoFurac&227;o provocou inunda&231;&245;es e destruiu edif&237;cios. Consulte Mais informação ⮕