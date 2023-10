FENPROF diz que 90% dos professores aderiram à greve

Por todo o país, a greve mexeu com a atividade de escolas, hospitais, tribunais e repartições de finanças.

A FENPROF diz que 90 por cento dos professores aderiram e acusa o Governo de praticar uma política"infame".

Greve na recolha de resíduos com adesão entre 90 e 100%

A greve da função pública começou hoje com uma adesão entre 90% e 100% entre os trabalhadores da recolha do lixo e da higiene urbana, disse o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL).

A Frente Comum convocou a greve nacional desta sexta-feira em protesto contra a proposta do Governo de aumentos salariais para 2024 que considerou miserabilista - um mínimo de 52 euros ou de 3% para os trabalhadores da administração pública.

A greve dos trabalhadores da administração pública registou no turno da noite uma adesão superior a 90%, tendo afetado a recolha de lixo e os hospitais, onde foram assegurados os serviços mínimos, disse à Lusa fonte sindical.

Nos hospitais foram assegurados os serviços mínimos nas urgências e nos blocos operatórios.

