'Feliz', Jenni Hermoso marca no regresso à seleção espanhola após o escândalo do beijo de Rubiales

A futebolista espanhola Jenni Hermoso marcou esta sexta-feira no regresso à seleção espanhola, depois de o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, a ter beijado de forma alegadamente não consentida durante a cerimónia da coroação de Espanha como campeã mundial.

Hermoso, que agora joga pelo Pachuca, do México, substituiu a sua ex-companheira de equipa do Barcelona, ​​Mariona Caldentey, aos 67 minutos, numa altura em que ainda não havia golos no jogo.A médio ofensiva estava no lugar certo na hora certa para rematar para o fundo das redes depois de o remate de Alexia Putellas ter sido defendido, aos 89 minutos, tendo comemorado efusivamente.

"Posso contar-te (que pensei em) muitas coisas, mas a vida às vezes te dá pequenos presentes, e hoje pensei em muitas pessoas que me estão a apoiar", disse a estrela espanhola à TVE."Estou feliz porque graças a essas pessoas hoje voltei a gostar de futebol", acrescentou. headtopics.com

Hermoso é a maior goleadora de sempre de Espanha, com 52 golos pelo seu país em 102 partidas."Que alegria maior do que voltar aqui e me sentir bem novamente, marcar o golo que dá a vitória - agora só posso sorrir", acrescentou.

Hermoso tornou-se um símbolo na luta contra o sexismo e ganhou apoio global depois de Rubiales a ter beijado sem consentimento após o triunfo de Espanha sobre a Inglaterra em Sydney, em 20 de agosto, embora o ex-presidente da Federação Espanhola diga que foi consensual. headtopics.com

Rubiales renunciou ao cargo três semanas após o beijo, após críticas generalizadas, e foi acusado de"agressão sexual" por um tribunal espanhol e proibido de se aproximar a 200 metros da jogadora.

