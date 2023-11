Fed ainda não sabe se já fez suficiente para conter inflação

“No Comité , estamos comprometidos em atingir uma posição de política monetária suficiente para travar a inflação até aos 2% gradualmente, e, gráfico que representa as avaliações dos membros do comité apontava para mais uma subida nas taxas de juro este ano, com 12 membros a indicarem que adeverá terminar 2023 no intervalo de 5,5%-5,75%, com apenas sete a apostarem na manutenção dos níveis atuais.

é apenas uma coleção das opiniões individuais de cada membro e não representa um plano, sublinhando que. Não tomamos uma decisão e não estamos confiantes neste momento de termos alcançado tal posição”, respondeu. “Não estamos confiantes sobre termos alcançado nem sobre não termos alcançado”.

O chairman sublinhou que tendo em conta as incertezas e os riscos, e “quão longe chegámos”, o comité está “para controlar a taxa de inflação que, desde o pico de 9,1% em junho do ano passado, caiu para 3,2% em julho antes de acelerar ligeiramente para 3,7% em agosto e setembro.o Comité não está de todo a pensar em cortes nas taxas neste momento

. Ainda estamos muito concentrados na primeira questão, ou seja, se conseguimos uma postura de política monetária que seja suficientemente restritiva para reduzir a inflação para 2% ao longo do tempo de forma sustentável”, explicou.Dissemos que manteremos uma política restritiva até estarmos confiantes de que a inflação está num caminho sustentável até 2%. Essa será a próxima pergunta”, disse.

