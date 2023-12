FC United of Manchester: um clube-protesto gerido por adeptos

Chegamos a Moston, no nordeste da cidade, e Broadhurst Park apresenta-se discreto no meio da escuridão, com um tímido vermelho a contornar o topo e o nome do clube destacado a branco: FC United of Manchester. Um clube-protesto há 18 anos. Fundado por adeptos, gerido por adeptos e virado para a comunidade. Nos sintéticos à volta, crianças aprendem os primeiros toques na bola, antes de os jogadores, semiprofissionais, chegarem para o treino. São 18 horas.

O nosso cicerone, Tim Browning, responsável pela comunicação do clube, recebe-nos pouco depois, sorridente, e faz-nos a visita guiad





