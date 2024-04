FC Porto vence Vitória de Guimarães na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal

O FC Porto adiantou-se hoje ao Vitória de Guimarães nas meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 1-0 na visita ao Minho, em jogo da primeira mão. Pepê marcou, aos 52 minutos, o único golo do encontro, que permite aos portistas chegarem em vantagem ao duelo da segunda mão, agendado para 17 de abril, no Estádio do Dragão, e em que vão procurar atingir a final da competição pelo terceiro ano seguido, após vencerem as duas últimas edições.

