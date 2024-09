FC Porto vence V. Guimarães com golos de Samu e Omorodion

Remate forte de Alan Varela de fora da área, Bruno Varela não conseguiu segurar, mas depois parou a recarga de Nico.

Cruzamento em balão de João Mário para o segundo poste, Bruno Gaspar não acompanhou o movimento de Samu Omorodion que, nas alturas, encostou para o golo.Cruzamento de Francisco Moura à procura de Samu, mas o avançado não consegue cabecear em condições e atira ao lado.

FC Porto oficializa contratação de Samu Omorodion por 15 milhões de eurosAvançado de 20 anos, campeão olímpico por Espanha, pertencia ao Atlético Madrid.

Primeiro reforço do FC Porto da era Villas-Boas: Samu Omorodion assina até 2029O clube portista pagou 15 milhões de euros pelo passe do avançado espanhol ao Atlético de Madrid.

Samu Omorodion é o primeiro reforço do FC Porto 2024-25Avançado chega ao Dragão proveniente do Atlético Madrid e assina contrato até 2029. “Azuis e brancos” desembolsam 15 milhões de euros por 50% do passe.

Recém-chegado reforço Samu Omorodion agradece confiança depositada pelo FC PortoO futebolista Samu Omorodion agradeceu hoje a confiança do FC Porto na sua contratação aos espanhóis do Atlético de Madrid, num dia em que rubricou contrato com o clube da I Liga portuguesa por cinco temporadas, até 2029.

Marko Grujic, Nico González e Samu Omorodion regressam aos treinos do FC PortoOs futebolistas Marko Grujic, Nico González e Samu Omorodion reintegraram hoje os treinos do FC Porto, após terem representado as respetivas seleções nacionais durante a paragem da I Liga portuguesa, anunciaram os `dragões`.

Samu Omorodion estreia-se a marcar e dá vitória ao FC Porto frente ao FarenseDragões derrotaram por 2-1 o lanterna vermelha da tabela classificativa da I Liga.

