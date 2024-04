FC Porto vence o Vitória por 1-0 na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal

O FC Porto derrotou o Vitória por 1-0, com golo de Pepê, e está em vantagem para segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, que se joga no Dragão.O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, elogiou o Vitória e Bruno Varela, mas esperava mais golos na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal."Era importante ter atenção a alguns pontos fortes do Vitória. Não deixar que isso viesse ao de cima. Permitimos pouco. Dentro da estratégia, foi um jogo competitivo.

Boa agressividade de duas equipas que sentem que estes dois jogos vão ser importantes. Houve competitividade, agressividade, dois adversários a conhecerem-se bem. A perceberem o que tinham que anular. Dentro desse jogo, tivemos por cima, mais ocasiões. O Bruno Varela faz uma excelente exibição hoje. Podíamos ter feito mais golos. Começamos os segundos 45 minutos a vencer só por 1-0, o que não é garante de nada. Temos que ser muito cauteloso

