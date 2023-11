FC Porto vence em Vizela e ‘cola-se’ a Benfica e Sporting no comando da I Liga

O FC Porto obteve hoje um triunfo tranquilo em Vizela por 2-0, em jogo da nona jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite alcançar Benfica e Sporting no topo da classificação

Os ‘dragões’, que somaram a segunda vitória consecutiva para o campeonato depois da derrota sofrida no recinto do Benfica, consumaram o triunfo na primeira parte, com os golos de Taremi, aos 22 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e de Eustáquio, aos 44, frente a um Vizela afundado na parte baixa da tabela e que somou a quinta partida seguida sem vencer para o campeonato.

O FC Porto manteve o terceiro lugar da prova, agora com os mesmos 22 pontos do comandante Benfica e do segundo Sporting, que joga na segunda-feira em casa do Boavista, enquanto o Vizela baixou ao 16.º, de ‘play-off’ de permanência, com seis pontos. headtopics.com

