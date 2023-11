FC Porto vence em Vizela com golos de Taremi e Eustáquio, iguala Benfica e pressiona o Sporting (0-2)

Fim do jogo! O FC Porto venceu o Vizela e igualou o Benfica na Primeira Liga, pressionando desde já o Sporting, que tem os mesmos pontos e só joga amanhã no Bessa com o Boavista. Taremi e Stephen Eustáquio marcaram os golos do jogo (0-2)Pepe! Boa oportunidade para o FC Porto, com o central a cabecear na sequência de um canto na direita e Buntic a evitar o golo com uma defesa em esforço.

