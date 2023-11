FC Porto resolveu na primeira parte e geriu na segunda

O FC Porto venceu esta noite o Vizela (2-0). Uma vitória construída na primeira parte, com um golo de Taremi e outro de Eustaquio, permite ao FC Porto chegar à liderança dividida da I Liga à 9.ª jornada, juntamente com o Benfica e Sporting (joga na segunda-feira, com o Boavista).

Com Francisco Conceição, Jorge Sánchez, Fábio Cardoso e Eustaquio no onze titular, os portistas resolveram cedo o jogo, passando depois mais 45 minutos a gerir a vantagem conseguida nos primeiros 45 minutos.

Taremi abriu o marcador aos 22 minutos. Chamado a marcar um penálti - após derrube de Evanilson na área vizelense - o iraniano teve o acerto habitual e colocou os dragões em vantagem. A resposta dos homens liderados por Pablo Villar só não foi eficaz porque o poste ajudou Diogo Costa a impedir o golo de Nuno Moreira (33').O segundo golo portista chegou por Eustáquio antes do intervalo (44'). headtopics.com

A segunda parte foi de gestão... e com Nuno Moreira a tentar colocar o Vizela na discussão do resultado, algo que não chegou a acontecer, apesar de alguns sustos defensivos que colocaram o guardião portista à prova.

O FC Porto manteve assim o terceiro lugar da I Liga, com os mesmos 22 pontos do comandante Benfica e do segundo Sporting, que joga na segunda-feira em casa do Boavista, enquanto o Vizela baixou ao 16.º, com seis pontos, após o quinto jogo consecutivo sem vencer. headtopics.com

