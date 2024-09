FC Porto recarregado para enfrentar o Arouca

Tem cancro terminal e restam-lhe apenas três meses de vida: Mãe de duas crianças planeia funeralReaberta A25 após colisão rodoviária que provocou uma morte e dois feridos graves

Os 'dragões' perseguem a terceira vitória seguida na I Liga, após terem iniciado na quinta-feira a fase regular da remodelada Liga Europa com uma derrota frente ao campeão e líder isolado da Liga norueguesa, que atuou quase 40 minutos em inferioridade numérica. Além de entrar em campo a seis pontos do campeão nacional e líder isolado Sporting, que atingiu a sétima vitória em outros tantos desafios na visita ao Estoril Praia , na sexta-feira, na abertura da jornada, o conjunto de Vítor Bruno pode ser este sábado provisoriamente ultrapassado pelo Benfica, em caso de triunfo 'encarnado' na receção ao Gil Vicente.

Vítor Bruno equacionou ainda o regresso às escolhas iniciais do centrocampista Vasco Sousa, que perdeu a titularidade depois da derrota em Alvalade com o Sporting , da quarta jornada, à qual se seguiu a primeira paragem do campeonato para os compromissos das seleções nacionais.

