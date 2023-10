FC Porto prepara visita ao Vizela sem Wendell

Ministério"não fechou a porta" a propostas. Médicos e Governo marcam nova reuniãoWendell está em dúvida para a visita do FC Porto a Vizela, no domingo. Os dragões voltaram aos treinos no Olival, esta sexta-feira, após a vitória em Antuérpia para a Liga dos Campeões.

O lateral-esquerdo saiu lesionado na primeira parte dessa partida e os dragões esclarecem agora que o brasileiro está a contas com uma lesão muscular no gémeo esquerdo. Fez apenas tratamento, tal como Marcano, Zaidu, Iván Jaime e Veron.

O regresso de Wendell ao boletim clínico é preocupação acrescida para Sérgio Conceição, uma vez que também não conta com Zaidu. André Franco poderá voltar a ser opção frente ao Vizela para o campeonato nessa posição. headtopics.com

Os dragões voltam a treinar este sábado, às 10h30, no Olival. A partir das 12h00, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição faz a antevisão do Vizela-FC Porto.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

