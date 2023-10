FC Porto pensa em central do Gil Vicente para reforçar a defesa

Reunião decisiva. Médicos e Governo procuram acordo que reponha a normalidade no SNSGabriel Pereira está no clube de Barcelos desde janeiro e chamou à atenção de Sérgio Conceição. Lesão grae de Marcano e problemas físicos de Pepe orbigam Porto a ir ao mercado no inverno.O FC Porto estará interessado em Gabriel Pereira, central do Gil Vicente, para reforçar a defesa em janeiro, segundo avança o jornal"Record".

De acordo com a publicação, Sérgio Conceição aprecia o perfil do defesa brasileiro de 23 anos. O Porto vai ao mercado à procura de um central após a grave lesão de Marcano, que o afasta para o resto da época.

Pepe tem sofrido pequenos problemas físicos e Conceição já foi mesmo obrigado a recorrer à equipa B e a Zé Pedro para compor o grupo de centrais que conta ainda com David Carmo e Fábio Cardoso. O FC Porto já contratou no Gil Vicente esta época quando anunciou o avançado Fran Navarro e pode regressar a Barcelos para uma nova contratação. headtopics.com

Gabriel Pereira chegou a Portugal em 2021/22 para a II Liga. Jogou uma época e meia no Vilafranquense até que foi contratado em janeiro pelo Gil Vicente, a troco de uma verba a rondar os 600 mil euros, para substituir Lucas Cunha, que foi transferido para o RB Bragantino, do Brasil.Porto pode receber Estoril no Dragão. TAD aceita providência cautelarTodos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Consulte Mais informação:

Renascenca »

Governo investe 105 milhões de euros em modernização e competências digitais no ensino superiorNeste &226;mbito, est&225; ainda prevista a cria&231;&227;o do Conselho Nacional de Inova&231;&227;o Pedag&243;gica no Ensino Superior, enquanto "entidade permanente na promo&231;&227;o da inova&231;&227;o pedag&243;gica e da forma&231;&227;o pedag&243;gica para doentes de ensino superior". Consulte Mais informação ⮕

Família despejada em Lisboa vai passar a noite num Alojamento LocalNo entanto, amanh&227;, voltar&227;o a ficar sem solu&231;&227;o habitacional. Consulte Mais informação ⮕

Venda da Efacec à Mutares deverá estar concluída a 31 de outubroAs condi&231;&245;es finais da empresa alem&227; ter&227;o sido cumpridas. Consulte Mais informação ⮕

Hipermercado em Guimarães condenado a indemnizar criança ferida no parque infantilO propriet&225;rio do centro comercial alegou que cumpriu todas as regras e medidas de seguran&231;a que lhe eram exig&237;veis e que o acidente se deveu, &250;nica e exclusivamente, ao facto de a crian&231;a n&227;o ter cumprido com as recomenda&231;&245;es fornecidas para a utiliza&231;&227;o do espa&231;o de divers&227;o. Consulte Mais informação ⮕

Guerra no Médio Oriente. Tropas de Israel entraram em GazaPrimeiras informa&231;&245;es apontam para uma "opera&231;&227;o rel&226;mpago" [em atualiza&231;&227;o] Consulte Mais informação ⮕

Detetadas milhares de imagens de abuso de menores criadas por Inteligência ArtificialOrganiza&231;&227;o n&227;o governamental alerta para riscos da tend&234;ncia, que pode acabar por desviar a aten&231;&227;o das autoridades de abusos reais. Consulte Mais informação ⮕