FC Porto espera mais de 16 milhões com Liga Europa

Filho de Ágata pediu tranferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuais

FC Porto e Sporting de Braga já conhecem adversários da Liga EuropaFC Porto arranca em casa frente ao Manchester United a fase regular da Liga Europa de futebol, num novo formato sem fase de grupos e com oito adversários.

Liga Europa: FC Porto entra no rol de vítimas do Bodo/GlimtPortistas marcaram cedo por Samu Omorodion, mas os noruegueses deram a volta ao jogo, mesmo tendo jogado reduzidos a dez desde os 51 minutos.

Porto estreia-se quarta-feira na Liga EuropaO Futebol Clube do Porto defronta o Bodo Glimt na Noruega. Marcano, Zaidu e Fábio Vieira permanecem no boletim clínico.

Liga Europa: FC Porto perde na casa do Bodo/Glimt na jornada de aberturaA formação 'azul e branca' inaugurou o marcador na Noruega bem cedo mas a equipa da casa não se fez rogada e operou a reviravolta no marcador ainda na primeira parte.

FC Porto perde diante do Bodo/Glimt em solo norueguês em estreia na Liga EuropaDragões entraram a vencer no jogo com um golo de Samu mas acabaram derrotados por 3-2.

'Não digo que seja fácil o FC Porto ganhar a Liga Europa, mas é menos complicado'No programa Mercado Aberto, o comentador SIC Luís Aguilar abordou a possibilidade dos 'dragões' conquistarem novamente a Liga Europa, competição vencida pela última vez por André Villas-Boas, em 2011.

