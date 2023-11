FC Porto chega ao intervalo a vencer o Vizela com golos de Taremi e Eustáquio (0-2)

O médio não tinha este registo de golos desde a 'final four' da Taça da Liga frente ao Ac. Viseu e Sporting (janeiro 2023)

Fim da primeira parte! O FC Porto chega ao intervalo a vencer o Vizela com golos de Taremi e Stephen Eustáquio (0-2)É um grande golo de Stephen Eustáquio. O internacional canadiano recebeu à entrada da grande área e descaído na direita, tocou para dentro e atirou cruzado à baliza, sem qualquer hipótese para Buntic.

Manuel Oliveira assinala penálti para os dragões! Falta de Bruno Wilson sobre Evanilson no interior da grande área do Vizela.Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto, é o árbitro da partida. Carlos Campos e Hugo Santos são os árbitros assistentes e João Afonso é o quarto árbitro. André Narciso, assistido por Vasco Marques, é o responsável pelo VAR.

