Fazer babysitting, tirar cafés, comprar a Cueca Preta: onde acaba o trabalho dos produtores?

ou passar figurinos a ferro”. Na teoria. Na prática, faz tudo isto e mais um bocado. É o que diz Mariana Dixe, produtora de artes performativas de 27 anos e uma das criadoras do“Uma das tarefas considerada ser dos produtores é comprar a roupa interior que os actores ou bailarinos usam quando têm de se despir em cena.

É um dos muitos preconceitos que, em conjunto com cinco colegas de profissão, quis mostrar através de fotografias. : cada uma das produtoras personifica uma destas ideias preconcebidas acerca de um trabalho que tem “as fronteiras esbatidas”.

“É o resultado de, durante anos e anos, as produtoras terem feito, se calhar, mais do que aquilo que lhes competia. Por um lado, porque estamos fora de cena e é mais fácil sermos nós a tomar conta de um bebé ou a tirar cafés. Por outro, porque às vezes também há falta de pessoas na equipa para assegurarem tarefas que precisam de ser feitas e, por falta de orçamento, não são contratadas. headtopics.com

Ao “inverter os papéis da produção” e colocar as pessoas que normalmente estão “num lugar de invisibilidade” à frente das câmaras, oquer colmatar a “falta de conhecimento acerca da profissão” e ajudar a estabelecer limites internos (parem lá de achar que têm de fazer tudo!) e externos (vão lá tirar o vosso próprio café!).sem exemplo”, que é uma espécie de diário (um bocadinho) mais organizado.

'É preciso devolver aos palestinianos a esperança numa solução política pacífica'A deputada do Bloco de Esquerda e presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina, Joana Mortágua, fala das declarações de Guterres. E da proposta de resolução do BE para o reconhecimento da Palestina. Consulte Mais informação ⮕

Pelo menos 28 mortos e 18 desaparecidos em incêndio numa mina no CazaquistãoIncêndio numa mina da ArcelorMittal Temirtau matou pelo menos 28 pessoas. Dezoito estão desaparecidas. É o segundo incidente em dois meses e terá sido causado por uma explosão de metano. Consulte Mais informação ⮕

Pelo menos 32 mortos em acidente numa mina no Cazaquistão — Novo balançoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Israel diz que a guerra com o Hamas 'entrou numa nova fase'Israel anunciou que entrou numa 'nova fase' na guerra em Gaza. O ministro da Defesa israelita assegura que a ofensiva vai continuar até que se emita nova ordem. Consulte Mais informação ⮕

Homem foi baleado numa perna em OdivelasV&237;tima foi transportada para o hospital Beatriz &194;ngelo, em Loures. Consulte Mais informação ⮕

Pelo menos 45 mortos em acidente numa mina no CazaquistãoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕