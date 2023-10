Faro. Mulher foge com filha bebé do hospital

Raquel WiseBebé estava a abrigo da proteção de crianças. Mulher tem problemas de adição e já lhe tinha sido retirada outro filho.Uma mulher levou, indevidamente, a sua filha bebé, com cerca de um mês de vida, do Hospital de Faro.

A bebé estava ao abrigo da proteção de menores naquela unidade de saúde, onde a progenitora apenas tinha autorização para visitar a filha“A bebé encontrava-se na Unidade Hospitalar no âmbito das medidas de Promoção e Proteção Cautelar de Crianças e Jovens em Risco, mas sem motivo clínico, e a aguardar decisão judicial sobre acolhimento definitivo”, explicou, ao Jornal de Notícias, Paulo Neves, do conselho de...

