Farense vence na visita ao Rio Ave com golo já no período de descontos

Bas Dost cai inanimado durante jogo da liga neerlandesaTurista lituana morre afogada após ser arrastada por onda na zona das piscinas de Ponta DelgadaSEF foi extinto. Saiba o que muda a partir de hojeProteção Civil regista 246 ocorrências até às 16h00.

Em Vila do Conde, o Rio Ave começou a perder com um golo de Belloumi, aos quatro minutos, mas beneficiou de um autogolo de Artur Jorge, aos 33, para empatar e passou para a frente aos 42, com um tento de André Pereira, antes de o Farense empatar por Bruno Duarte, aos 45+2.

Na segunda parte, os vila-condenses voltaram a adiantar-se, através de um penálti convertido por Costinha, aos 62, mas os algarvios empataram ao 89, por intermédio de Cláudio Falcão, e chegaram ao triunfo aos 90+3, com um golo de Rui Costa. headtopics.com

Com este resultado, o Rio Ave, que não vence desde a primeira jornada, sofreu a quarta derrota consecutiva na I Liga e é 17.º e penúltimo, com cinco pontos, enquanto o Farense regressou aos triunfos no campeonato, o primeiro conseguido fora, e é 11.º, com 10.A carregar o vídeo ..."Tirei fotos e enviei aos meus amigos.

"Temos esperança de que a situação se resolva o mais rapidamente possível": Liverpool expressa apoio a Luis Díaz Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose headtopics.com

Farense vence na visita ao Rio Ave com golo já no período de descontosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Farense derrota Rio Ave em partida com sete golosVeja o resumo da partida. Crise da equipa de Matosinhos continua. Consulte Mais informação ⮕

I Liga em direto. Rio Ave FC - SC FarenseO Rio Ave, 17.º classificado com cinco pontos, recebe este domingo o Farense, 13.º com sete, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa. Consulte Mais informação ⮕

Entre o rio e a terra, o cinema no feminino vence o Doclisboa 2023As Melusinas à Margem do Rio, de Mélanie Pereira, e la tierra los altares, de Sofía Peypoch, levam (merecidamente) os prémios máximos do festival de cinema documental. Consulte Mais informação ⮕

Festival DocLisboa premeia o filme 'As melusinas à margem do rio' de Melanie PereiraO filme "As melusinas &224; margem do rio", de Melanie Pereira, foi o mais premiado no festival DocLisboa, numa edi&231;&227;o em que o p&250;blico elegeu o document&225;rio de Sofia Marques sobre Lu&237;s Miguel Cintra, anunciou hoje a organiza&231;&227;o. Consulte Mais informação ⮕

Festival DocLisboa premeia o filme 'As melusinas à margem do rio' de Melanie PereiraO filme 'As melusinas à margem do rio', de Melanie Pereira, foi o mais premiado no festival DocLisboa, numa edição em que o público elegeu o documentário de Sofia Marques sobre Luís Miguel Cintra, anunciou hoje a organização. Consulte Mais informação ⮕