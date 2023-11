Farense vence na visita ao Rio Ave com golo já no período de descontos

O Farense venceu hoje na visita ao Rio Ave, por 4-3, em jogo da nona jornada da I Liga de futebol, com a equipa algarvia a chegar ao golo do triunfo já em período de descontos

Em Vila do Conde, o Rio Ave começou a perder com um golo de Belloumi, aos quatro minutos, mas beneficiou de um autogolo de Artur Jorge, aos 33, para empatar e passou para a frente aos 42, com um tento de André Pereira, antes de o Farense empatar por Bruno Duarte, aos 45+2.

Na segunda parte, os vila-condenses voltaram a adiantar-se, através de um penálti convertido por Costinha, aos 62, mas os algarvios empataram ao 89, por intermédio de Cláudio Falcão, e chegaram ao triunfo aos 90+3, com um golo de Rui Costa. headtopics.com

Com este resultado, o Rio Ave, que não vence desde a primeira jornada, sofreu a quarta derrota consecutiva na I Liga e é 17.º e penúltimo, com cinco pontos, enquanto o Farense regressou aos triunfos no campeonato, o primeiro conseguido fora, e é 11.º, com 10.

Carrilho perde novo recurso contra Bárbara Guimarães. Prisão ou pagamento de 30 mil euros de indemnização está cada vez mais perto Colombo português? “O problema de José Rodrigues dos Santos e de outros jornalistas é fazerem afirmações sobre um campo científico que não dominam”Regadio é fator determinante para aumentar a produção agrícola e fixar jovens -- ministraA elegância de Charlotte Casiraghi no desfile Chanel, em ParisPríncipe André chega a acordo importante com o irmão, o rei Carlos IIIGoverno e médicos voltam hoje a sentar-se à... headtopics.com

I Liga em direto. Rio Ave FC - SC FarenseO Rio Ave, 17.º classificado com cinco pontos, recebe este domingo o Farense, 13.º com sete, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa. Consulte Mais informação ⮕

Pais de Luis Díaz, ex jogador do Porto, foram raptados este sábado. A mãe já foi resgatadaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Reino Unido e França defendem apoio humanitário urgente a GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

IConfrontos continuam entre forças israelitas e milícias libanesasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Moçambique/Ataques: ONU destaca resiliência das populações afetadas pelo conflitoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

EUA apelam a Israel para “distinguir” entre Hamas e civis palestinianosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕