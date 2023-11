Farense sem receio quer ganhar em Alvalade para seguir em frente na Taça da Liga

Na antevisão à partida da segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga, o técnico destacou que atingir a fase decisiva da prova seria um feito "muito bom para a equipa, para a cidade de Faro, para todos os que se envolvem e gostam do Farense".

"Já fizemos 50% do trabalho -- que foi ter vencido aqui o Tondela -- e agora gostaríamos de dar seguimento com a vitória em Alvalade", acrescentou. José Mota ressalvou que o Sporting é "um adversário fortíssimo, que joga no seu estádio, no seu ambiente", o que obrigará o Farense a estar "a um nível muito bom, em todos os aspetos", para conseguir a vitória.

"Vamos ser um Farense à nossa imagem, ou seja, uma equipa competitiva e organizada, reconhecendo o valor do adversário", prometeu, acrescentando que a sua equipa quer explorar os pontos fracos do Sporting para disputar o jogo "taco a taco".

O técnico dos algarvios recordou que "os jogos com o Sporting são sempre especiais" e que na sua carreira já ganhou "várias vezes" em Alvalade. "Não é um feito inédito e também não é para o Farense, que já lá venceu. Mas é sempre muito difícil vencer o Sporting. E mais, este Sporting que é o líder do campeonato, está motivadíssimo e com uma excelente organização a nível de jogo, excelente plantel, excelente treinador.

Daniel Ramos quer bater Benfica e atingir 'final four' na Taça da LigaO treinador do Arouca quer vencer o Benfica na terça-feira e qualificar-se para a 'final four' na Taça da Liga. Daniel Ramos desvaloriza o mau momento que a sua equipa atravessa no campeonato.

Daniel Ramos quer bater Benfica e atingir final four na Taça da LigaO treinador Daniel Ramos afirmou hoje que o Arouca vai fazer de tudo para vencer terça-feira na receção ao Benfica, na segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga de futebol, e qualificar-se para a final four.

VISAO_PT: Benfica estreia-se na Taça da Liga com visita ao AroucaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Benfica joga em Arouca para a Taça da LigaDavid Neres está lesionado e deve ser operado ao joelho esquerdo, o que significa que ficará de fora por alguns meses.

SICNOTICIAS: Taça da Liga: Benfica estreia-se com visita ao AroucaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Benfica estreia-se na Taça da Liga com visita ao AroucaO Benfica estreia-se hoje na edição 2023/24 da Taça da Liga de futebol, com a visita ao Arouca, para o Grupo B da competição, procurando regressar às vitórias depois das desilusões caseiras com Real Sociedad e Casa Pia.

