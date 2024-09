Famalicão: Armando Evangelista quer retomar o 'hábitos de ganhar' contra o Nacional

Ataques de Israel matam líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano. A evolução da guerra no Médio Oriente ao minutoO treinador do Famalicão, Armando Evangelista , garantiu hoje que existe dentro do seu plantel um"hábito de ganhar" que quer ver retomado na receção ao Nacional , da sétima jornada da I Liga , e elogiou as recentes exibições.

Como tal, garantiu que a semana de trabalhos decorreu com normalidade, sem uma pressão acrescida por não ter surgido o golo, pela primeira vez em 2024/25, no nulo em Moreira de Cónegos . Quanto ao Nacional, Evangelista alertou que os resultados do conjunto de Tiago Margarido não correspondem à sua valia e disse esperar um forte adversário, que "vale pelo seu coletivo", apesar de ter "boas individualidades".

Ainda assim, o treinador quer que o foco esteja mais apontado àquilo que os famalicenses podem fazer do que na oposição, mostrando-se otimista com a "procura fantástica" que os jogadores têm tido pelos resultados positivos.

Famalicão Armando Evangelista Nacional I Liga Futebol

