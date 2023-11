Famílias desalojadas acampam à porta de Hospital em Gaza

As imagens divulgadas pelo Crescente Vermelho Palestiniano mostram famílias palestinianas desalojadas a acampar à porta do Hospital al-Quds, em Gaza, enquanto Israel continua a bombardear alvos do Hamas.

Crescente Vermelho denuncia bombardeamentos perto de hospital em Gaza

Crescente Vermelho avança que Israel pediu para evacuar hospital al-QudsO Crescente Vermelho Palestino revelou que recebeu avisos das autoridades israelitas para evacuar imediatamente o hospital al-Quds, um dos maiores hospitais na Faixa de Gaza. Os enviados da RTP, José Manuel Rosendo e Marques de Almeida, estão em Telavive, onde assistiram à primeira conferência de Benjamim Netanyahu desde o início da ofensiva.

Hospital em Gaza sob ameaça de bombardeamento

Israel destrói 450 alvos do Hamas, não confirma ataques ao redor do maior hospital de GazaFor&231;as israelitas continuam a alegar que centro de opera&231;&245;es do Hamas se situa sob o Hospital Al-Shifa. Milhares de palestinianos invadem armaz&233;ns da ONU em busca de mantimentos de sobreviv&234;ncia.

Israel destrói 450 alvos do Hamas, não confirma ataques ao redor do maior hospital de GazaForças israelitas continuam a alegar que centro de operações do Hamas se situa sob o Hospital Al-Shifa. Milhares de palestinianos invadem armazéns da ONU em busca de mantimentos de sobrevivência. O relato de Catarina Santos, a enviada especial da Renascença ao Médio Oriente.

