Famílias com crianças até aos 15 anos recorrem menos a serviços de saúde por falta de dinheiro

Inquérito nacional revela que, em 2022, mais de 15% das famílias com crianças e jovens até aos 15 anos não procuraram um profissional de saúde apesar dos casos de doença. As famílias com crianças até aos 15 anos estão a recorrer menos a serviços de saúde por falta de dinheiro, segundo um inquérito nacional que mostra que, no ano passado, 15,63% dos agregados familiares não procurou auxílio.

O trabalho realizado por dois investigadores da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), Pedro Pita Barros e Carolina Santos, lança o alerta: A pobreza estar a impedir muitas famílias de irem a consultas ou urgências, num país onde os menores estão isentos das taxas moderadoras. No ano passado, 15,63% das famílias com crianças e jovens até aos 15 anos não foi visto por um profissional de saúde apesar de estar doente, segundo o trabalho dedicado ao 'Acesso das Crianças a Cuidados de Saúde', que faz parte da 'Série Análises do Setor da Saúde' e que permite ver a evolução do fenómeno desde 2013





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Atendimentos caíram 15% em novembro e 9% em outubro na comparação com 2022Os médicos começaram a entregar escusas ao trabalho extraordinário além das 150 horas obrigatórias em setembro. Os dados mostram uma tendência de redução progressiva dos atendimentos em urgência desde aí.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Numa carrinha durante 15 dias, casal foge da Ucrânia para Portugal com o filho autistaMaksym, em idade de combater, foi autorizado a sair com a família porque tem um filho, de sete anos, com autismo. O casal arrendou um apartamento, depois de seis meses a viverem entre uma família de acolhimento e centro de acolhimento de Cascais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Irão executa participante nas manifestações de 2022 acusado de homicídioSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Orçamento de Coimbra para 2022 é o maior de sempreNum orçamento que a câmara de Coimbra considera ser o “maior de sempre” – 234 milhões de euros –, são acom 19,1 milhões de euros que têm a maior fatia. O documento vai a aprovação, esta segunda-feira, na reunião do executivo liderado por José Manuel Silva, e tem maise, apesar de elaborado num contexto internacional muito condicionado pelas tensões geopolíticas e pela instabilidade política nacional, reflete as boas perspetivas de obtenção de cofinanciamentos via Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e Portugal 2030, assim como de encerramento dos projetos do Portugal 2020″, considera a autarquia num comunicado enviado às redações

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Taxa de risco de pobreza em Portugal cai para 21,2% em 2022Depois de contabilizadas as transferências sociais, a taxa de risco de pobreza em 2022 cai para 21,2%, quando se consideram as relativas a pensões de reforma e sobrevivência, e para 17%, quando incluídas as restantes, relacionadas com doença e incapacidade, família, desemprego e inclusão social. A taxa de risco de pobreza em Portugal, antes de qualquer transferência social, é de 41,8%, apontaram Inês Tavares e Renato Miguel do Carmo, do Observatório das Desigualdades, em estudo agora divulgado, baseado em informação de 2022.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Costa não admite cargo na UE 'enquanto não estiver esclarecido' inquéritoApesar de estar de "consci&234;ncia absolutamente tranquila", Costa diz que n&227;o est&225; dispon&237;vel para "exercer cargos p&250;blicos", nem a n&237;vel europeu.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »