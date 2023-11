Família Pestana: como construíram um império de hotéis

01/11/2023 11:23:00 revistasabado 1 min.

Manuel Pestana entrou clandestino na África do Sul, com dinheiro emprestado por um tio. Em 1972, abriu o Pestana Carlton Madeira, com 300 quartos, que quase faliu depois da Revolução. Seria o filho, Dionísio, a salvar a primeira das mais de 100 unidades do Grupo – comprou um Porsche azul metalizado quando o conseguiu.