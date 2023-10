Família Amorim investe 5,5 milhões de euros na renovação de uma das mais antigas adegas do Douro

A Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo investiu 5,5 milhões de euros na renovação da adega, em Sabrosa, distrito de Vila Real, uma intervenção que aliou a história do Douro às novas tecnologias, foi hoje anunciado.

A propriedade da família Amorim possui uma das"adegas mais antigas" da Região Demarcada do Douro, com dois edifícios construídos em 1764, em patamares distintos, mantendo ainda hoje a sua traça original com paredes de xisto e portas de madeiras.

A Quinta Nova referiu que o investimento na construção, aquisição de equipamento e em tecnologia rondou os 5,5 milhões de euros.Quanto à intervenção, destacou que a adega apresenta"uma instalação única no mundo" construída em cimento, que foi desenvolvida em parceria com a empresa italiana CLC Srl e inspirada na morfologia do rio Douro e no traçado natural das vinhas em terraços. headtopics.com

O projeto incluiu ainda a recuperação de dois lagares de granito, que contabilizam três séculos de história, para a pisa a pé das uvas. A propriedade fez uma forte aposta em tecnologia, designadamente na implementação de um sistema de monitorização, criado em Portugal pela empresa Winegrid, que já acompanhou a fermentação e a maturação do vinho durante a vindima deste ano, utilizando a"inteligência artificial para uma gestão mais precisa e em tempo real".

A responsável referiu que a"utilização de diferentes capacidades em materiais orgânicos - como as cubas cimentos e os foudres (barricas grandes de madeira de carvalho) de 1.200 litros - permite trabalhar o ponto ótimo de maturação da uva e aumentar a micro-oxigenação, obtendo vinhos mais suaves e menos marcados pela madeira". headtopics.com

