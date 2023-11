Falta investimento

A linha da frente escondida: Extensa rede de túneis do Hamas é a principal ameaça para forças israelitasArsenal entra na corrida por Geny CatamoA proposta de OE para 2024 anuncia a intenção do Governo em recrutar novos Oficiais de Justiça, mas sem avançar com qualquer previsão concreta. Infelizmente, já nos habituamos a que a execução orçamental fique sempre aquém das expectativas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Três cremes de olhos (realmente) eficazes contra os papos e as olheiras por menos de ?10

:

CMJORNAL: José Manuel Freitas: “Roger Schmidt é o rosto da falta de rendimento”Comentador da CMTV considera que o treinador do Benfica &233; o grande culpado do mau momento do clube.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Nuno Dias: “Falta um onze equilibrado e fixo ao Benfica”Para o comentador da CMTV parte da falta de rendimento do Benfica deve-se &224;s constantes mudan&231;as na equipa.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Pequenas poupanças penalizadas por falta de produtos adequadosAs rentabilidades dos produtos mais seguros são normalmente baixas e os custos e impostos elevados. Vender coisas que não se usam pode ajudar a dar o primeiro passo.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Aumento da prestação da casa e falta de médicos em LisboaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Enfermeiros queixam-se de falta de respostas das unidades de saúde de Castelo BrancoO Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) lamentou hoje a ausência de respostas por parte das unidades de saúde do distrito para solucionar alguns problemas que penalizam aqueles profissionais, como o não pagamento de retroativos desde 2018.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: De norte a sul, há urgências encerradas por falta de médicosSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »