Falta de médicos causa constrangimentos em hospitais de Portugal

Novembro está a ser um dos piores meses do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O diretor executivo tinha alertado para esta realidade e, pelos vistos, tinha razão. O balanço até ontem não deixa dúvidas: 37 serviços de urgência de hospitais de todo o país vivem constrangimentos, devido à falta de médicos.

Uns tiveram de fechar portas nas várias áreas, outros deixaram de receber ambulâncias do CODU, como o Hospital Beatriz Ângelo logo na segunda-feira, outros encerraram a Via Verde coronária e outros, como Santa Maria, o maior hospital do país, está lotado, na urgência geral e na de pediatria, devido à afluência muito acima da média, tendo desde sexta-feira mais de 50 doentes à espera de internamento. Mas há outros hospitais ainda, como acontece no Amadora-Sintra e no Garcia de Orta, em que os chefes de equipa estão todos demissionários. O presidente da Seção Regional do Sul da Ordem dos Médicos esteve na terça-feira reunido com a administração e com os médicos do Garcia de Orta e, em comunicado, classificou a situação que ali se vive como 'muito grave'





