Falta de medicamentos para a perturbação da hiperatividade e défice de atenção

Andar de farmácia em farmácia sem conseguir aviar a receita é problemático e, mais ainda, sem saber quando será feita a reposição de stocks. A razão da rutura pode estar no aumento da procura e nos constrangimentos impostos aos fabricantes para conter a circulação de substâncias controladas. O problema tem contornos globais e não é de agora, mas agiganta-se para quem foi diagnosticado com perturbação da hiperatividade e défice de atenção (PHDA) e não vê uma solução à vista.

É o caso de Bruno Brás, pai de uma criança com atraso de desenvolvimento, intelectual e motor (correr, andar, escrever, etc). Beatriz tem oito anos, recebeu o diagnóstico há mais de cinco e é seguida no Hospital de Matosinhos, onde está a fazer exames genéticos para apurar as causas. Além de fazer terapia ocupacional, da fala e de ter acompanhamento psicológico, a criança iniciou o tratamento farmacológico com metilfenidato há ano e meio





