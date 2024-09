Falhas no Sistema Prisional Português: A Fuga de Vale dos Judeus

As consecutivas avaliações dos diferentes organismos internacionais, e em particular do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ao sistema prisional português, apontam para falhas grosseiras. Portugal continua a ser referenciado como um país que ainda não fez o suficiente para garantir condições de vida dignas nas prisões.

"Vivemos uma dicotomia quase esquizofrénica, entre manter as coisas seguras e impedir os reclusos de saírem”, aponta. Isto é um conjunto de tudo, não é? Quando acontecem estes problemas, não é só uma coisa que falha, é um conjunto de coisas. É sempre muito complicado definir qual foi o fator de diferenciação que fez com que acontecesse.

No final do ano passado, numa das prisões portuguesas, estavam 115 reclusos onde apenas deviam estar 82... Uma questão relacionada com o alegado excesso de prisões preventivas e do tempo médio de cumprimento de penas: dados da Obra Vicentina de Auxílio ao Recluso dizem que o tempo médio de cumprimento de penas é três vezes superior ao da média da União Europeia. Há um excesso de tempo das penas em Portugal?

É verdade. Nem muitas vezes o próprio sistema consegue ver. Ou seja, mesmo na subcultura que a própria realidade prisional gera, muitas vezes, a pergunta surge particularmente com os voluntários e com os visitadores. A pergunta é"mas porque é que vocês vêm cá?" Ou seja, verifica-se quase uma perda daquilo que é uma das graças maiores que o Cristianismo nos dá, que é a de perceber a salvação como um dom a todos.

O fornecimento das refeições é sempre uma realidade bastante complexa, porque nunca conseguimos agradar a todos. Agora, de facto, não é propriamente uma coisa muito generosa. Enfim, não conseguimos comer como iríamos comer em casa ou em algumas cantinas. Há ali sempre dificuldades muito grandes: as margens com que são negociadas, os contratos de fornecimento...

São necessários, é necessário trazê-los à preocupação da comunidade, sim, são necessários. Não tem de haver medo de ficarem escondidos. Obviamente que é sempre aborrecido quando se verifica que nem tudo está a correr como deveria, particularmente para quem intervém dentro da Igreja. Por vezes, é difícil a assunção do erro e a compreensão desse mesmo erro.

Era importante, e isso vai acontecendo, que as dioceses começassem a interessar-se por aquilo que acontece nas cadeias das suas áreas. As próprias comunidades, não só as paroquiais, mas as vicariais.

Não é uma maioria. Acompanha os coeficientes da realidade externa. Os reclusos levam muitas vezes para o ambiente religioso a pergunta, a pergunta que muitas vezes não conseguem ter tempo para fazer ao educador, que muitas vezes não conseguem ter coragem de fazer à família:"Por que é que estou aqui”.

